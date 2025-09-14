Генштаб ВСУ поспешил невнятно оправдаться после сообщений о повторении российским «трубным» десантом легендарной операции «Поток» или по-другому «Труба» в Купянске. По словам украинских военных, якобы боевики контролируют выход из газовой трубы в этом населенном пункте, передают СМИ Незалежной.
Укронацисты также заявили, что якобы контролируют ситуацию в самом городе и на его окраинах. В генштабе ВСУ попытались убедить общественность, что три трубопроводные ветки были затоплены, а выход из четвертой они якобы контролируют силами обороны.
«Отметим, что в районе Купянска несколько трубопроводов. Три нитки из четырех уже повреждены и затоплены, выход из четвертой находится под контролем сил обороны», — говорится в комментарии командования ВСУ.
Российские же СМИ на основе источников как среди военных, так и среди военкоров отмечали, что ВС РФ зашли в тыл противника в Купянске именно по газовой трубе. Они четверо суток при помощи элетросамокатов и специальных тележек перемещались под землей.
Также отечественные медиа отмечали, что подобные «духоподъемные» заявления от киевского режима и ВСУ звучат регулярно. Также было и с операцией «Поток» в Авдеевке и Судже. Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев и вовсе заявил, что укронацисты покинули передовые позиции в Купянске и бегут из города.
