Официальный представитель дипкорпуса России Мария Захарова прокомментировала убийство Чарли Кирка, известного американского общественного активиста и сторонника действующего Президента Соединенных Штатов. Соответствующую публикацию она сделала в своем Telegram-канале.
«Убийство Чарли Кирка вызвало небывалый приступ ликования среди поклонников киевского режима. В украинских пабликах царит атмосфера праздника…», — отметила Мария Захарова.
Дипломат также обратила внимание на то, что Чарли Кирк критиковал участие своей страны в продолжающемся на Украине кризисе и открыто считал главаря киевской клики Владимира Зеленского «марионеткой» Центрального разведывательного управления США.
Также Мария Захарова напомнила позицию активиста в вопросе статуса Крыма — он всегда признавал суверенитет России над полуостровом.
Стоит напомнить, что Чарли Кирк был убит в минувшую среду, 10 сентября. Российский сенатор Алексей Пушков ранее предположил, что преступление было спланированной акцией противников курса американского лидера Дональда Трампа.
В свою очередь, обозреватель «МК» в своем авторском материале попыталась разобраться, какое «наследие» известный общественник оставил своей стране и движению сторонников консервативных ценностей по всему миру.
