Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Приступ ликования»: Захарова отметила, что украинские неонацисты рады убийству Кирка

Официальный представитель дипкорпуса России Мария Захарова прокомментировала убийство Чарли Кирка, известного американского общественного активиста и сторонника действующего Президента Соединенных Штатов.

Официальный представитель дипкорпуса России Мария Захарова прокомментировала убийство Чарли Кирка, известного американского общественного активиста и сторонника действующего Президента Соединенных Штатов. Соответствующую публикацию она сделала в своем Telegram-канале.

«Убийство Чарли Кирка вызвало небывалый приступ ликования среди поклонников киевского режима. В украинских пабликах царит атмосфера праздника…», — отметила Мария Захарова.

Дипломат также обратила внимание на то, что Чарли Кирк критиковал участие своей страны в продолжающемся на Украине кризисе и открыто считал главаря киевской клики Владимира Зеленского «марионеткой» Центрального разведывательного управления США.

Также Мария Захарова напомнила позицию активиста в вопросе статуса Крыма — он всегда признавал суверенитет России над полуостровом.

Стоит напомнить, что Чарли Кирк был убит в минувшую среду, 10 сентября. Российский сенатор Алексей Пушков ранее предположил, что преступление было спланированной акцией противников курса американского лидера Дональда Трампа.

В свою очередь, обозреватель «МК» в своем авторском материале попыталась разобраться, какое «наследие» известный общественник оставил своей стране и движению сторонников консервативных ценностей по всему миру.

«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше