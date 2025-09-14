Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ульянов: Минобороны Польши не готово к консультациям с Россией по БПЛА

Россия предложила Варшаве провести консультации по недавнему инциденту с беспилотниками на польской территории, однако Минобороны Польши к этому оказалось не готово, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

Источник: Life.ru

Дипломат подчеркнул, что польские власти поспешили делать выводы о «дестабилизирующих действиях» России, хотя подробности происшествия до сих пор неизвестны.

«Подробности пока неизвестны, но выводы уже сделаны: Россия хочет дестабилизировать ситуацию в Польше. Зачем? Можно ли дестабилизировать страну 19 беспилотниками? Вопросов много, но ответов нет», — написал Ульянов в Telegram.

Постпред отметил, что предложения Минобороны РФ провести консультации были игнорированы, а сама реакция Польши выглядит как провокация или попытка избежать разъяснений.

«Похоже на провокацию или недоразумение, которое польская сторона не хочет прояснять», — подчеркнул он.

Ранее Life.ru писал, что сдержанная реакция Дональда Трампа на сбитые в Польше дроны вызвала тревогу в НАТО. Европейские дипломаты сомневаются, готов ли Вашингтон выполнять обязательства по статье 5 Устава альянса.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше