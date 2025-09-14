Ричмонд
В ГД предложили повысить выплаты одной категории населения

Выплаты медикам по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» нужно проиндексировать. При этом действие самого проекта необходимо расширить на города с населением до 100 тысяч человек. С такой инициативой выступил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.

Миронов призвал проиндексировать суммы поддержки по программе «Земский доктор».

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЛьготы и выплаты врачам в 2025 году: что положено и как это получить.

«Мы настаиваем на индексации. С 2012 года не индексировались эти выплаты», — процитировало слова Миронова ТАСС.

Также политик подчеркнул, что сейчас программы распространяются на населенные пункты с численностью до 50 тысяч жителей, однако в городах, где население превышает этот порог, нехватка врачей и фельдшеров ощущается не меньше. Миронов предложил повысить лимит до 100 тысяч человек, чтобы расширить круг территорий, где медики могут рассчитывать на такую поддержку.

Программа «Земский доктор» действует в России с 2012 года с целью привлечения кадров в отдаленные районы. Врачам, переезжающим в села и малые города, выплачивается один миллион рублей, фельдшерам и среднему медперсоналу полагается по 500 тыс. Всего в 2024 году в федеральном бюджете на выплаты медработникам в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер» было предусмотрено около шести млрд рублей.