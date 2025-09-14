В ГД предложили повысить выплаты одной категории населения

Также политик подчеркнул, что сейчас программы распространяются на населенные пункты с численностью до 50 тысяч жителей, однако в городах, где население превышает этот порог, нехватка врачей и фельдшеров ощущается не меньше. Миронов предложил повысить лимит до 100 тысяч человек, чтобы расширить круг территорий, где медики могут рассчитывать на такую поддержку.