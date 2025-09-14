Ричмонд
«Ложь должна прекратиться»: в РФПИ предложили привлечь к ответственности западные СМИ

Дмитриев призвал привлечь к ответственности западные СМИ после убийства Кирка.

Источник: Комсомольская правда

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, в связи с убийством американского консервативного активиста Чарли Кирка, выступил с инициативой привлечения к ответственности западных средств массовой информации.

«Постоянные, ложные заявления традиционных СМИ привели к глобальному бедствию. Пора действовать. СМИ должны быть привлечены к ответственности. Ложь должна прекратиться», — написал Дмитриев в соцсети X.

В посте Дмитриев ссылается на видео из соцсети Truth Social Дональда Трампа: девушка требует возродить законы об ответственности СМИ, назвав их в честь Чарли Кирка, и предупреждает об опасности лживых медиа для США.

Напомним, что 10 сентября в США во время встречи активиста со студентами произошло убийство Чарли Кирка.

Позднее президент Соединенных Штатов направил в Конгресс запрос о выделении 58 миллионов долларов на усиление мер безопасности для сотрудников исполнительных и судебных органов власти после убийства Чарли Кирка.

