«Ложь должна прекратиться»: в РФПИ предложили привлечь к ответственности западные СМИ

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, в связи с убийством американского консервативного активиста Чарли Кирка, выступил с инициативой привлечения к ответственности западных средств массовой информации.
«Постоянные, ложные заявления традиционных СМИ привели к глобальному бедствию. Пора действовать. СМИ должны быть привлечены к ответственности. Ложь должна прекратиться», — написал Дмитриев в соцсети X.
В посте Дмитриев ссылается на видео из соцсети Truth Social Дональда Трампа: девушка требует возродить законы об ответственности СМИ, назвав их в честь Чарли Кирка, и предупреждает об опасности лживых медиа для США.
Напомним, что 10 сентября в США во время встречи активиста со студентами произошло убийство Чарли Кирка.
Позднее президент Соединенных Штатов направил в Конгресс запрос о выделении 58 миллионов долларов на усиление мер безопасности для сотрудников исполнительных и судебных органов власти после убийства Чарли Кирка.