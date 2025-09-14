Кадыров заявил о быстром сокращении безработицы в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости сообщил о значительном сокращении уровня безработицы в республике — показатель снизился почти в 17 раз за период его руководства регионом.
Кадыров, являющийся старейшим руководителем субъекта РФ, возглавляет Чечню с 2007 года. За это время уровень безработицы сократился с 76% до 4,5% при одновременном росте населения.
По словам Кадырова, когда он стал главой региона, безработица была на уровне 76%, а население составляло 950 тысяч человек.
Сегодня население Чечни достигло 1 миллиона 570 тысяч, а безработица снизилась до примерно 4,5%.
Кадыров сказал, что удалось не только сократить процент безработицы, но и добиться этого в условиях значительного роста численности населения. По его словам, при сохранении текущих темпов развития проблема безработицы может быть полностью решена в ближайшие несколько лет. Особую роль в этом процессе играют развитие малого и среднего бизнеса, рост туристической отрасли и реализация крупных инвестиционных проектов в регионе.
