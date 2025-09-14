Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кадыров заявил о быстром сокращении безработицы в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости сообщил о значительном сокращении уровня безработицы в республике — показатель снизился почти в 17 раз за период его руководства регионом.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в интервью РИА Новости сообщил о значительном сокращении уровня безработицы в республике — показатель снизился почти в 17 раз за период его руководства регионом.

Кадыров, являющийся старейшим руководителем субъекта РФ, возглавляет Чечню с 2007 года. За это время уровень безработицы сократился с 76% до 4,5% при одновременном росте населения.

По словам Кадырова, когда он стал главой региона, безработица была на уровне 76%, а население составляло 950 тысяч человек.

Сегодня население Чечни достигло 1 миллиона 570 тысяч, а безработица снизилась до примерно 4,5%.

Кадыров сказал, что удалось не только сократить процент безработицы, но и добиться этого в условиях значительного роста численности населения. По его словам, при сохранении текущих темпов развития проблема безработицы может быть полностью решена в ближайшие несколько лет. Особую роль в этом процессе играют развитие малого и среднего бизнеса, рост туристической отрасли и реализация крупных инвестиционных проектов в регионе.

Читайте материал по теме: Три дочери главы Чечни Кадырова ушли из политики.

Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.

Узнать больше по теме
Биография Рамзана Кадырова: детство и семья, личная жизнь, образование, фото
Рамзан Кадыров — один из известнейших современных политиков России. Чем он запомнился как руководитель республики, его биография, детство, семья, образование, награды и цитаты — в материале Новости Mail.
Читать дальше