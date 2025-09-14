Кадыров заявил о быстром сокращении безработицы в Чечне

Кадыров сказал, что удалось не только сократить процент безработицы, но и добиться этого в условиях значительного роста численности населения. По его словам, при сохранении текущих темпов развития проблема безработицы может быть полностью решена в ближайшие несколько лет. Особую роль в этом процессе играют развитие малого и среднего бизнеса, рост туристической отрасли и реализация крупных инвестиционных проектов в регионе.