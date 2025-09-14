Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: Cтубб и Джонсон устроили публичную перепалку в Киеве

МОСКВА, 14 cен — РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вступили в публичную перепалку на конференции в Киеве, обсуждая перспективы Украины в Европейском союзе, пишет финская газета Iltalehti.

Источник: Reuters

Cпор возник из-за гарантий безопасности для Киева, когда Стубб напомнил о выходе Великобритании из ЕС, а Джонсон упрекнул финского лидера в бездействии и пустословии.

«Мне не хочется говорить это в вашем присутствии, но одной из лучших гарантий безопасности для Украины было бы членство в Европейском союзе», — сказал Стубб.

Как предположило издание, Стубб, по-видимому, имел в виду, что Джонсон был одним из инициаторов выхода Великобритании из ЕС, однако бывший премьер-министр воспринял слова финского лидера, как оскорбление.

«Тебе тоже потребовалось на это немало времени», — заявил в ответ Джонсон, напомнив финскому лидеру о бездействии так называемой коалиции желающих и неспособности решить реальные проблемы.

Джонсон также задался вопросом, почему «коалиция желающих» не отправляет войска на Украину, предоставив в этом вопросе России «право вето».

Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что президент Финляндии Александр Стубб в четверг прибыл с визитом на Украину. В Киеве 12—13 сентября прошел так называемый 21-й Международный форум Ялтинской европейской стратегии (Yalta European Strategy, YES).

Четвертого сентября в Париже прошла встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил по итогам, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня «силы сдерживания».

В МИД России неоднократно заявляли, что любой сценарий размещения войск стран — участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств — членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.

Узнать больше по теме
Биография Бориса Джонсона: личная жизнь, карьера, образование
Борис Джонсон — один из самых одиозных политиков современности. Скандалы, интриги, расследования — все это относится к бывшему премьер-министру Великобритании. Вспоминаем основные моменты биографии англичанина с именем славянского происхождения.
Читать дальше