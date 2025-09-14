СМИ: Cтубб и Джонсон устроили публичную перепалку в Киеве

В МИД России неоднократно заявляли, что любой сценарий размещения войск стран — участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств — членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.