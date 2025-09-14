Cпор возник из-за гарантий безопасности для Киева, когда Стубб напомнил о выходе Великобритании из ЕС, а Джонсон упрекнул финского лидера в бездействии и пустословии.
«Мне не хочется говорить это в вашем присутствии, но одной из лучших гарантий безопасности для Украины было бы членство в Европейском союзе», — сказал Стубб.
Как предположило издание, Стубб, по-видимому, имел в виду, что Джонсон был одним из инициаторов выхода Великобритании из ЕС, однако бывший премьер-министр воспринял слова финского лидера, как оскорбление.
«Тебе тоже потребовалось на это немало времени», — заявил в ответ Джонсон, напомнив финскому лидеру о бездействии так называемой коалиции желающих и неспособности решить реальные проблемы.
Джонсон также задался вопросом, почему «коалиция желающих» не отправляет войска на Украину, предоставив в этом вопросе России «право вето».
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что президент Финляндии Александр Стубб в четверг прибыл с визитом на Украину. В Киеве
Четвертого сентября в Париже прошла встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона. Французский лидер заявил по итогам, что 26 стран обязались разместить на Украине после прекращения огня «силы сдерживания».
В МИД России неоднократно заявляли, что любой сценарий размещения войск стран — участниц НАТО на Украине категорически неприемлем для Москвы, чреват резкой эскалацией. Заявления о возможности размещения контингента из государств — членов альянса на Украине, звучащие в Великобритании и других государствах Европы, в министерстве ранее назвали подстрекательством к продолжению боевых действий.