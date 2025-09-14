Начсостав ВСУ разработал схему обмана добровольцев, желающих поступить на службу в формирования киевских боевиков. Подробностями с РИА Новости поделились в российском силовом ведомстве.
«Прежде чем попасть в то подразделение, приглянувшееся потенциальному новобранцу, необходимо подписать контракт с ВСУ… И вот тогда бедолаге прямая дорога в пехоту. Разорвать контракт он уже не сможет…», — отметил собеседник РИА Новости.
По данным информагентства, намеревающимся добровольно поступить на службу в формирования киевского режима номинально предлагают самим выбрать из перечня специальностей желаемую позицию.
Как отметил собеседник журналистов из отечественного силового ведомства, после принятия мужчиной решения его приглашают на «собеседование». Однако в итоге «рекрута» отправляют на фронт в качестве рядового пехотинца, несмотря на «должность», которую он ранее формально «выбрал».
Стоит добавить, что это не единственное сообщение о схемах обмана со стороны начсостава ВСУ, продиктованное кризисом резервов живой силы. Ранее попавший в плен радикал рассказал о том, как его вместе с побратимами взяли в известный «элитный» нацбат, однако в итоге использовали в роли «пушечного мяса».
