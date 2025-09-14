Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СБУ разыскивает российского журналиста Красовского

Служба безопасности Украины продолжает бороться с «преступниками» из России, которые якобы посягали на целостность Незалежной и ее конституционный строй.

Служба безопасности Украины продолжает бороться с «преступниками» из России, которые якобы посягали на целостность Незалежной и ее конституционный строй. Так, очередным разыскиваем СБУ стал бывший телеведущий на канале RT Антон Красовский, передает РИА Новости.

Журналиста стали разыскивать с февраля этого года. Согласно разыскной картотеки, ему вменяют посягательство на территориальную целостность Украины. Также его обвиняют в пропаганде войны.

Красовский помимо розыска СБУ еще является «долгожителем» на сайте «Миротворец». Его внесли в базу в 2014 году.

Два года назад украинские спецслужбы сообщали, что приговорили Красовского к пяти годам тюрьмы за якобы призывы к свержению конституционного строя и геноцид. Ранее «МК» писал, что СБУ объявило в розыск российского сенатора Андрея Клишаса.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.