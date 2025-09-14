В регионах стартовал последний день выборов. Онлайн-трансляция

Первые итоги будут оглашены в 20.00 по местному времени.
В российских регионах стартовал заключительный день голосования на выборах различных уровней. Первые итоги будут оглашены после 20:00 по местному времени.
В первый день голосования различных уровней, 12 сентября, избирательные участки начали работу в 44 регионах страны, где было решено организовать трехдневное голосование. Утром следующего дня к ним добавились еще девять субъектов.
В воскресенье избирательный процесс стартует в 22 регионах, включая Татарстан, где состоятся выборы главы республики и депутатов городской думы Казани. В шести регионах предусмотрены различные варианты длительности голосования на выборах разного уровня, что реализуется в разных комбинациях. Первые результаты по всем избирательным кампаниям станут известны после 20:00 по местному времени, когда завершится работа участков.
06:16 Второй день голосования начался на 335 избирательных участках в Забайкалье. В 14 округах края выберут депутатов в местные советы. Кроме того, предстоит выбрать депутата Законодательного собрания Забайкальского края четвертого созыва по одномандатному избирательному округу N16 «Северный».
06:28 Второй день голосования начался в Новосибирской области. В регионе проходят выборы в Законодательное собрание. Там открылись все 1757 постоянных избирательных участков.