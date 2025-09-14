В регионах стартовал последний день выборов. Онлайн-трансляция

В воскресенье избирательный процесс стартует в 22 регионах, включая Татарстан, где состоятся выборы главы республики и депутатов городской думы Казани. В шести регионах предусмотрены различные варианты длительности голосования на выборах разного уровня, что реализуется в разных комбинациях. Первые результаты по всем избирательным кампаниям станут известны после 20:00 по местному времени, когда завершится работа участков.