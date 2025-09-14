Украинские боевики ночью атаковали Ленинградскую область

Украинские боевики продолжает совершать террористические атаки на российские регионы. Очередная попытка была сорвана в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.
По данным главы Ленобласти, был сбит один беспилотный летательный аппарат. Его уничтожили над Киришским районом.
«Один БПЛА сбит в Киришском районе», — проинформировал губернатор. О последствиях не сообщается.
Ранее сообщалось, что в районе железнодорожного вокзала в Мурманске были обнаружены неизвестные беспилотники. После проверки правоохранительных органов вокзал заработал в штатном режиме.
