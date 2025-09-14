Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские боевики ночью атаковали Ленинградскую область

Украинские боевики продолжает совершать террористические атаки на российские регионы.

Украинские боевики продолжает совершать террористические атаки на российские регионы. Очередная попытка была сорвана в Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем телеграм-канале.

По данным главы Ленобласти, был сбит один беспилотный летательный аппарат. Его уничтожили над Киришским районом.

«Один БПЛА сбит в Киришском районе», — проинформировал губернатор. О последствиях не сообщается.

Ранее сообщалось, что в районе железнодорожного вокзала в Мурманске были обнаружены неизвестные беспилотники. После проверки правоохранительных органов вокзал заработал в штатном режиме.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше