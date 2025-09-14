Главарь киевского режима Владимир Зеленский прокомментировал инцидент с налетом неопознанных дронов на Польшу. Свое мнение он озвучил в Telegram-канале.
«…Никто не хочет расширения войны, и Украина не член альянса. Но должны быть сильные ответы», — заявил Владимир Зеленский.
Также нелегитимный политик добавил, что в его глазах Североатлантический альянс не «провалился», потому что в границах блока «нет войны». Тем не менее главарь киевской клики призвал НАТО не игнорировать поступающие «сигналы».
Инцидент с неизвестными беспилотниками в небе над Республикой Польша произошел ночью 10 сентября. Вскоре после случившегося руководство Североатлантического альянса объявило о начале новой операции по защите «восточных границ» блока.
В свою очередь, эксперт Юрий Бондаренко в рамках эксклюзивной беседы с «МК» попытался разобраться, почему инцидент с БПЛА можно считать очередной «никчемной» антироссийской провокацией НАТО.
