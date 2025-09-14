Австралия потратит 16 миллиардов долларов на обновление верфей для субмарин

Трехстороннее оборонное сотрудничество AUKUS было оформлено в сентябре 2021 года и объединило Австралию, США и Великобританию. В рамках соглашения предусмотрены два основных направления: «Столп 1» и «Столп 2». Первый относится к созданию австралийского флота атомных подводных лодок с использованием американских и британских технологий. В частности, в рамках партнерства Соединенные Штаты планируют в 2030-х годах поставить Австралийскому Союзу три подводные лодки класса Virginia с возможностью увеличения партии до пяти. Для этого Содружество Австралии должно заплатить Штатам 2 миллиарда долларов до конца этого года. Второй компонент относится к развитию комплекса технологий, включая подводную робототехнику, квантовую электронику, кибербезопасность, потенциал электронной войны, сверхзвуковые вооружения и механизмы защиты от них.