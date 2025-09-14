Ричмонд
СБУ покусилась на самого большого депутата РФ

Список российских политиков, объявленных Службой безопасности Украины в розыск, продолжает полниться. Очередным стал депутат Госдумы Николай Валуев, сообщает ТАСС.

Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе проходит по базе СБУ Хмельницкой области. Он разыскивается с 2022 года.

Валуеву, как и другим россиянам, вменяется одно и то же «преступление». Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины. И отмечено, что в случае с ним его деяния привели к тяжелым последствиям.

Не обошлось без внесения депутата Валуева в базу экстремистского сайта «Миротворец». Ранее «МК» писал, что СБУ объявила в розыск российского сенатора Андрея Клишаса.

