СБУ покусилась на самого большого депутата РФ

Список российских политиков, объявленных Службой безопасности Украины в розыск, продолжает полниться. Очередным стал депутат Госдумы Николай Валуев, сообщает ТАСС.
Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе проходит по базе СБУ Хмельницкой области. Он разыскивается с 2022 года.
Валуеву, как и другим россиянам, вменяется одно и то же «преступление». Его обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины. И отмечено, что в случае с ним его деяния привели к тяжелым последствиям.
Не обошлось без внесения депутата Валуева в базу экстремистского сайта «Миротворец». Ранее «МК» писал, что СБУ объявила в розыск российского сенатора Андрея Клишаса.
