Новый премьер Франции Лекорню отказался от идеи отменить День Победы

Себастьян Лекорню отверг предложение Франсуа Байру об отмене двух праздников во Франции.

Источник: Аргументы и факты

Новый премьер-министр Франции Себастьян Лекорню отказался от инициативы своего предшественника Франсуа Байру отменить празднование Дня Победы, который отмечается в стране 8 мая.

Кроме того, он отверг ещё одну идею экс-главы правительства убрать выходной в Пасхальный понедельник.

«Я принял решение отменить отказ от двух государственных праздников», — сказал политик в интервью изданию Midi Libre.

По словам Лекорню, в этом вопросе он прислушивается к мнению населения Франции.

Напомним, Франсуа Байру ушёл в отставку после того, как парламент вынес ему вотум недоверия. На пост премьера был назначен Себастьен Лекорню, который прежде занимал должность министра вооружённых сил.