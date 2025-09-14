Новый премьер Франции Лекорню отказался от идеи отменить День Победы

Новый премьер-министр Франции Себастьян Лекорню отказался от инициативы своего предшественника Франсуа Байру отменить празднование Дня Победы, который отмечается в стране 8 мая.
Кроме того, он отверг ещё одну идею экс-главы правительства убрать выходной в Пасхальный понедельник.
«Я принял решение отменить отказ от двух государственных праздников», — сказал политик в интервью изданию Midi Libre.
По словам Лекорню, в этом вопросе он прислушивается к мнению населения Франции.
Напомним, Франсуа Байру ушёл в отставку после того, как парламент вынес ему вотум недоверия. На пост премьера был назначен Себастьен Лекорню, который прежде занимал должность министра вооружённых сил.