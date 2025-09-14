Экс-доброволец ВСУ и оператор австрийского ТВ сбежал от мобилизации в лес

Ранее сообщалось, что оператор телерадиокомпании ORF из Австрии попал на несколько дней в ТЦК. Ему 53 года, фамилию и имя не раскрыли. Известно, что в 2022 году он был добровольцем ВСУ. В ходе боевых действий он получил ранение.