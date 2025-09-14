Экс-доброволец ВСУ и оператор австрийского ТВ сбежал от мобилизации в лес

Бывший наемник ВСУ, а ныне оператор телерадиокомпании ORF смог сбежать от украинских военкомов и спрятаться в лесу с женой до приезда адвоката. Об этом сообщил канал OE24, ссылаясь на главу бюро ORF в Киеве Кристиана Вершютца.
«При не совсем понятных для меня обстоятельствах оператору и его супруге вчера просто удалось сесть в машину и уехать от этого здания или этой мобильной комиссии по мобилизации», — говорится в материале.
По словам Вершютца, оператору после побега от ТЦК пришлось ночь провести в лесу с супругой, чтобы вновь не попасться на глаза «мобилизаторам». Позже, отметил он, за ними приехал адвокат и сопроводил их в Киев.
Ранее сообщалось, что оператор телерадиокомпании ORF из Австрии попал на несколько дней в ТЦК. Ему 53 года, фамилию и имя не раскрыли. Известно, что в 2022 году он был добровольцем ВСУ. В ходе боевых действий он получил ранение.
ORF отправляла запросы к украинским властям с требованиями немедленно отпустить их сотрудника. Также настаивали на объяснениях, почему так вышло. Руководство телерадиокомпании выразило благодарность МИД Австрии и посольству страны в Киеве за попытки разрешения данного вопроса.
