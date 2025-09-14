Основной день голосования проходит в Хабаровском крае

Напомним, 14 сентября в крае проходят дополнительные выборы депутатов Законодательной думы, городских дум Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также муниципальные кампании в Советско-Гаванском, Нанайском, имени Лазо и Хабаровском районах. Всего в регионе подлежат замещению 49 депутатских мандатов и три должности глав.