Основной день голосования проходит в Хабаровском крае

В Хабаровском крае стартовал основной день голосования. Сегодня жители региона выбирают депутатов и глав муниципалитетов в рамках 14 избирательных кампаний, сообщили в краевой избирательной комиссии.

Источник: Избирательная комиссия Хабаровского края

Напомним, 14 сентября в крае проходят дополнительные выборы депутатов Законодательной думы, городских дум Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, а также муниципальные кампании в Советско-Гаванском, Нанайском, имени Лазо и Хабаровском районах. Всего в регионе подлежат замещению 49 депутатских мандатов и три должности глав.

Избирательные участки открыты с 8:00 до 20:00. Помимо участия в выборах на местах, предусмотрена возможность проголосовать на дому. Для этого необходимо подать заявление в свою участковую комиссию до 14:00.

После закрытия участков начнётся подсчёт голосов и подведение итогов.