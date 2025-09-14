Стариков: конфликт с Соросом и влиятельными семьями США опасен для Трампа

«Трамп теоретически может начать угрожать и другим влиятельным семьям мира, однако в этом случае его может застрелить снайпер. И Трамп это прекрасно понимает. Кроме того, те, кто является настоящей властью, это не просто богатые люди и владельцы мировых денег. Их фамилий мы не знаем, их сила в анонимности», — отметил эксперт.