Президент Финляндии Александр Стубб и экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вступили в публичную дискуссию на киевской конференции, обсуждая перспективы Украины в Европейском союзе. Об этом сообщает финское издание Iltalehti.
Политики разошлись во мнениях относительно гарантий безопасности для Киева. Стубб подчеркнул важность евроинтеграции Украины, на что Джонсон ответил напоминанием о выходе Великобритании из ЕС и критикой бездействия так называемой «коалиции желающих».
«Мне не хочется говорить это в вашем присутствии, но одной из лучших гарантий безопасности для Украины было бы членство в Европейском союзе», — заявил финский лидер. По мнению издания, Стубб намекал на роль Джонсона в процессе Brexit, однако британский политик воспринял эти слова как личное оскорбление.
«Тебе тоже потребовалось на это немало времени», — парировал Джонсон, упрекнув финского коллегу в бездействии и неспособности решать практические вопросы. Экс-премьер также поставил под сомнение эффективность «коалиции желающих», спросив, почему участники альянса не направляют войска на Украину, фактически предоставив России «право вето» в этом вопросе.
Ранее глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о визите президента Финляндии в Киев, где 12−13 сентября проходил 21-й Международный форум Ялтинской европейской стратегии (YES).
Напомним, что 4 сентября в Париже под председательством британского премьера Кира Стармера и французского президента Эммануэля Макрона состоялась встреча участников «коалиции желающих».
По итогам переговоров Макрон заявил о обязательствах 26 стран разместить на Украине после прекращения огня «силы сдерживания». В МИД России неоднократно заявляли, что любые планы размещения войск стран НАТО на Украине категорически неприемлемы для Москвы и чреваты резкой эскалацией напряженности. Подобные заявления расцениваются как подстрекательство к продолжению боевых действий.
