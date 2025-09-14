Ричмонд
«Лож должна прекратиться»: Дмитриев счел СМИ и блогеров виновными в смерти Кирка

Кирилл Дмитриев, спецпредставитель Президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, прокомментировал убийство американского общественного деятеля Чарли Кирка.

Кирилл Дмитриев, спецпредставитель Президента России по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, прокомментировал убийство американского общественного деятеля Чарли Кирка. Соответствующую публикацию он сделал на своем аккаунте в соцсети Х.

«…Пора действовать. СМИ должны быть привлечены к ответственности. Ложь должна прекратиться», — подчеркнул Кирилл Дмитриев.

Спецпредставитель российского лидера также отметил, что причиной убийства Чарли Кирка могли стать фальсификации, которые распространяют как «традиционные» средства массовой информации, так и лидеры общественного мнения в Интернете.

Популярного американского активиста не стало 10 сентября — он скончался от смертельного выстрела в шею. Официальный представитель дипведомства РФ Мария Захарова также ранее заявила, что смерти Чарли Кирка больше всех сейчас радуются только украинские радикалы — общественный деятель был известен как ярый противник киевского режима.

