Популярного американского активиста не стало 10 сентября — он скончался от смертельного выстрела в шею. Официальный представитель дипведомства РФ Мария Захарова также ранее заявила, что смерти Чарли Кирка больше всех сейчас радуются только украинские радикалы — общественный деятель был известен как ярый противник киевского режима.