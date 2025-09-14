Стариков: Трамп не сможет посадить Сороса

Президент США Дональд Трамп не сможет привлечь к уголовной ответственности американского миллиардера Джорджа Сороса, несмотря на его желание инициировать расследование. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил историк, общественный и политический деятель Николай Стариков.
Напомним, Трамп ранее пообещал начать расследование в отношении финансиста Джорджа Сороса, которого он обвиняет в причастности к организации протестов в США.
По словам Трампа, Сорос и его окружение стоят за дестабилизацией обстановки в стране.
Кроме того, во многих странах имя Джорджа Сороса связывают с организацией «цветных революций». Сейчас ему 95 лет.
«Сороса давно можно было бы посадить за вмешательство в действия различных стран, в том числе его родной Венгрии. Но никто этим всерьез не занимается, потому что все понимают, кто он такой. Задача при атаке на Сороса — парализовать его возможность что-то делать, создать ему и его хозяевам проблемы, а не вовсе посадить, уничтожить или разорить. Это просто невозможно», — отметил он.
Ранее Стариков предположил, что Трамп угрожает стоящему за Соросом «глубинному государству».