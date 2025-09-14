Стариков: Трамп не сможет посадить Сороса

«Сороса давно можно было бы посадить за вмешательство в действия различных стран, в том числе его родной Венгрии. Но никто этим всерьез не занимается, потому что все понимают, кто он такой. Задача при атаке на Сороса — парализовать его возможность что-то делать, создать ему и его хозяевам проблемы, а не вовсе посадить, уничтожить или разорить. Это просто невозможно», — отметил он.