Стариков: Трамп не сможет посадить Сороса

Историк Стариков предположил, что за американским финансистом Соросом стоят представители «глубинного государства».

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп не сможет привлечь к уголовной ответственности американского миллиардера Джорджа Сороса, несмотря на его желание инициировать расследование. Такое мнение в беседе с aif.ru выразил историк, общественный и политический деятель Николай Стариков.

Напомним, Трамп ранее пообещал начать расследование в отношении финансиста Джорджа Сороса, которого он обвиняет в причастности к организации протестов в США.

По словам Трампа, Сорос и его окружение стоят за дестабилизацией обстановки в стране.

Кроме того, во многих странах имя Джорджа Сороса связывают с организацией «цветных революций». Сейчас ему 95 лет.

«Сороса давно можно было бы посадить за вмешательство в действия различных стран, в том числе его родной Венгрии. Но никто этим всерьез не занимается, потому что все понимают, кто он такой. Задача при атаке на Сороса — парализовать его возможность что-то делать, создать ему и его хозяевам проблемы, а не вовсе посадить, уничтожить или разорить. Это просто невозможно», — отметил он.

Ранее Стариков предположил, что Трамп угрожает стоящему за Соросом «глубинному государству».

