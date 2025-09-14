Ричмонд
Шмыгаль: В 2026 году Украине потребуется не менее $120 млрд

Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в 2026 году стране потребуется не менее $120 млрд на оборонные нужды независимо от развития ситуации с конфликтом. Как сообщает Reuters, даже в случае прекращения боевых действий Киеву будет необходима сопоставимая сумма для пополнения запасов и поддержания армии.

Источник: Life.ru

Шмыгаль также подчеркнул, что Украина не способна самостоятельно производить достаточное количество военного оборудования, включая дроны, и нуждается в финансовой поддержке для обеспечения своих потребностей.

Ранее сообщалось, что в распоряжении русских хакеров оказались конфиденциальные документы, содержащие информацию о том, что Украина проводит экстренную мобилизацию примерно 121 900 человек из семи областей. Наибольшее количество призывников ожидается из Днепропетровской, Одесской и Харьковской областей, в то время как западные регионы страны будут отправлять значительно меньшее число военнообязанных.