Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов заявил, что убийство американского активиста, придерживающегося консервативных взглядов, напоминает трагедию, произошедшую с российской общественной деятельницей Дарьей Дугиной. По его мнению, оба они вели борьбу за умы молодежи и за это поплатились жизнью. Миронов также указал на то, что за убийством американца стоит «партия войны», объединяющая политиков и представителей военно-промышленного комплекса США и Европы, заинтересованных в эскалации конфликта с Россией.