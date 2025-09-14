Ричмонд
Дмитриев призвал привлечь западные СМИ к ответственности за убийство Кирка: что сказал глава РФПИ

Дмитриев: западные СМИ должны нести ответственность за ложные утверждения.

Источник: Комсомольская правда

Глава РФПИ и спецпредставитель президента по инвестиционно экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев, комментируя убийство американского консервативного активиста Чарли Кирка, призвал привлечь западные СМИ к ответственности. Сообщение он опубликовал в сети X.

Дмитриев обратил внимание на видео, размещённое 13 сентября на платформе Truth Social, принадлежащей Дональду Трампу. В нём молодая женщина предложила восстановить законодательство, регулирующее ответственность СМИ, и даже предложила назвать такой закон в честь Кирка. По её словам, США якобы оказались на опасном пути из-за СМИ и блогеров, распространяющих ложную информацию.

В своём посте Дмитриев заявил, что «постоянные, ложные заявления традиционных СМИ привели к глобальному бедствию» и что настало время действовать: медиа должны нести ответственность, а распространение лжи — прекратиться.

Напомним, в среду 10 сентября в США убит популярный американский телеведущий Чарли Кирк. Видный сторонник Дональда Трампа, американский активист и ведущий сверхпопулярных консервативных подкастов получил пулю в шею на встрече с со студентами в университете Юты.

Кирк известен тем, что критиковал главу киевского режима Владимира Зеленского и выступал против поддержки Украины. В прошлом году он призвал американское правительство направить средства на помощь своим гражданам.

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов заявил, что убийство американского активиста, придерживающегося консервативных взглядов, напоминает трагедию, произошедшую с российской общественной деятельницей Дарьей Дугиной. По его мнению, оба они вели борьбу за умы молодежи и за это поплатились жизнью. Миронов также указал на то, что за убийством американца стоит «партия войны», объединяющая политиков и представителей военно-промышленного комплекса США и Европы, заинтересованных в эскалации конфликта с Россией.

Накануне Дональд Трамп обратился к Конгрессу с запросом о выделении дополнительного финансирования в размере $58 миллионов на усиление мер безопасности для представителей исполнительной и судебной власти.

