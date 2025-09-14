Ричмонд
В Красноярском крае стартовали выборы в органы местного самоуправления

Единый день голосования начался в Красноярском крае.

Источник: Комсомольская правда

Утром 14 сентября в Красноярском крае стартовали выборы в органы местного самоуправления — уже работают 1404 избирательных участка. В региональном правительстве напомнили, что за ходом голосования следят более двух тысяч наблюдателей.

Выборы депутатов в органы местного самоуправления пройдут в 35 территориях. Так, в Красноярске предстоит выбрать только одного депутата Горсовета (по одномандатному избирательному округу № 5, куда входят части Свердловского и Кировского районов). Кроме того, пришло время обновить составы Горсоветов в Дивногорске и Железногорске.

На 935 депутатских мандатов зарегистрировались более трех тысяч кандидатов от избирательных объединений и в порядке самовыдвижения. В выборах смогут принять участие более миллиона избирателей.

Работа избирательных участков продлится с 8:00 до 20:00.