В Красноярском крае стартовали выборы в органы местного самоуправления

Выборы депутатов в органы местного самоуправления пройдут в 35 территориях. Так, в Красноярске предстоит выбрать только одного депутата Горсовета (по одномандатному избирательному округу № 5, куда входят части Свердловского и Кировского районов). Кроме того, пришло время обновить составы Горсоветов в Дивногорске и Железногорске.