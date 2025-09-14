Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше сомневаются в обороноспособности НАТО из-за инцидента с налетом дронов

Политические деятели Республики Польша находятся в замешательстве из-за налета неопознанных дронов 10 сентября.

Политические деятели Республики Польша находятся в замешательстве из-за налета неопознанных дронов 10 сентября. С таким заявлением выступило австрийское издание Kurier.

«…Этот инцидент вызвал серьезную неопределенность, поскольку 19 беспилотников в польском воздушном пространстве наглядно продемонстрировали слабость обороны», — отметили авторы материала.

По информации Kurier, многие в Польше сейчас вновь поднимают вопрос безопасности национальных границ — никто из других стран-членов Североатлантического альянса до сих пор не помог им решить это проблему.

Отмечается, что рассчитанная на ликвидацию БПЛА польская система противовоздушной обороны SKYctrl 10 сентября в очередной раз продемонстрировала свою неэффективность.

Мнение по данному вопросу уже озвучил и главарь киевского режима Владимир Зеленский. Согласно позиции нелегитимного политика, инцидент с дронами в Польше должен заставить НАТО дать «ответы» на поступающие «сигналы».

В свою очередь, генерал-майор Владимир Попов в рамках эксклюзивной беседы с «МК» ранее объяснил, почему история с неопознанными БПЛА стала очередной антироссийской провокацией Запада.

«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше