Политические деятели Республики Польша находятся в замешательстве из-за налета неопознанных дронов 10 сентября. С таким заявлением выступило австрийское издание Kurier.
«…Этот инцидент вызвал серьезную неопределенность, поскольку 19 беспилотников в польском воздушном пространстве наглядно продемонстрировали слабость обороны», — отметили авторы материала.
По информации Kurier, многие в Польше сейчас вновь поднимают вопрос безопасности национальных границ — никто из других стран-членов Североатлантического альянса до сих пор не помог им решить это проблему.
Отмечается, что рассчитанная на ликвидацию БПЛА польская система противовоздушной обороны SKYctrl 10 сентября в очередной раз продемонстрировала свою неэффективность.
Мнение по данному вопросу уже озвучил и главарь киевского режима Владимир Зеленский. Согласно позиции нелегитимного политика, инцидент с дронами в Польше должен заставить НАТО дать «ответы» на поступающие «сигналы».
В свою очередь, генерал-майор Владимир Попов в рамках эксклюзивной беседы с «МК» ранее объяснил, почему история с неопознанными БПЛА стала очередной антироссийской провокацией Запада.
