ВСУ пытаются открыть новый диверсионный участок фронта в одном регионе

Подрыв железной дороги в Орловской области свидетельствует о том, что враг прощупывает почву, чтобы попытаться открыть новый диверсионный участок фронта. Такое мнение в своем телеграм-канале высказал военкор Александр Сладков.

«Белгородская и Курская области — мы отжимаем ВСУ от границы, там все силовики, как пальцы — сжаты в кулак. То же самое — в Брянской области», — отметил Сладков.

И заметил, что укронацистским диверсантам лишь раз удалось проникнуть на территорию региона и взорвать мост. Другие же попытки жестко пресекаются российскими военными и пограничниками: ВСУ несут потери и попадают в плен.

Сладков призвал орловские власти внимательнее относиться к вопросам безопасности и учиться на своих ошибках. Ведь, по его мнению, враг не собирается останавливаться и ищет новые возможности для террористических атак на территории России.

Ранее «МК» писал, что на железной дороге в Орловской области произошел взрыв, в результате которого погибли два человека. Позже стало известно, что жертвами теракта стали два сотрудника Росгвардии.

