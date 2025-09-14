«Ложь должна прекратиться»: Глава РФПИ обвинил западные медиа в трагедии с Чарли Кирком

В соцсети X Дмитриев отметил, что ранее в Truth Social президент США Дональд Трамп выложил видео, где девушка призывает вернуть закон о наказании для медиа и даже назвать его в честь Кирка.
«Постоянные ложные заявления традиционных СМИ привели к глобальному бедствию. Пора действовать. СМИ должны быть привлечены к ответственности. Ложь должна прекратиться», — подчеркнул Дмитриев.
Ранее Life.ru писал, что администрация Дональда Трампа потребовала у Конгресса 58 миллионов долларов на усиление охраны чиновников после убийства Чарли Кирка. В Белом доме заявили, что дополнительные меры безопасности должны коснуться и самих членов законодательного органа.