«Ложь должна прекратиться»: Глава РФПИ обвинил западные медиа в трагедии с Чарли Кирком

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев выступил с жёстким заявлением после убийства американского консервативного активиста Чарли Кирка. По его словам, именно западные СМИ несут ответственность за трагедию, и пора привлечь их к ответу за распространение лжи.

Источник: Life.ru

В соцсети X Дмитриев отметил, что ранее в Truth Social президент США Дональд Трамп выложил видео, где девушка призывает вернуть закон о наказании для медиа и даже назвать его в честь Кирка.

«Постоянные ложные заявления традиционных СМИ привели к глобальному бедствию. Пора действовать. СМИ должны быть привлечены к ответственности. Ложь должна прекратиться», — подчеркнул Дмитриев.

Ранее Life.ru писал, что администрация Дональда Трампа потребовала у Конгресса 58 миллионов долларов на усиление охраны чиновников после убийства Чарли Кирка. В Белом доме заявили, что дополнительные меры безопасности должны коснуться и самих членов законодательного органа.

