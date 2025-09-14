В Омске Заксобрание и мэрия спорят из-за прилегающих территорий

Как стало известно порталу Om1 Омск, Заксобрание запросило мнения по поводу нового закона у депутатов Горсовета. Спикер Владимир Корбут предварительно ответил, что для принятия такого решения нужно посмотреть, как будет работать закон и к чему приведёт, а на это нужно как минимум полгода. Поэтому вопрос вынесут на сентябрьское заседание комитета по вопросам ЖКХ.