В Омске Заксобрание и мэрия спорят из-за прилегающих территорий

В марте этого года Омский городской Совет принял поправки к правилам благоустройства, существенно увеличившие территорию, которую обязаны убирать владельцы зданий и бизнеса. Для некоторых организаций, таких, как торговые комплексы, автомойки, заправки, эту зону увеличили до 50 метров.
Сложившаяся ситуация вызвала недовольство не только бизнеса, но и прокуратуры, которая обратилась в Законодательное собрание. В результате депутаты разработали проект закона, который ограничит муниципалитеты в праве устанавливать размер прилегающей территории. В случае его принятия максимально допустимый размер таких зон снизится до 20 метров.
Как стало известно порталу Om1 Омск, Заксобрание запросило мнения по поводу нового закона у депутатов Горсовета. Спикер Владимир Корбут предварительно ответил, что для принятия такого решения нужно посмотреть, как будет работать закон и к чему приведёт, а на это нужно как минимум полгода. Поэтому вопрос вынесут на сентябрьское заседание комитета по вопросам ЖКХ.
Мэрия, в свою очередь, выступает резко против идеи подобных ограничений. По мнению администрации, право определять размер прилегающей территории полностью в её полномочиях, а увеличение его для ряда объектов до 50 метров привело к серьёзному улучшению участков: бизнес начал активнее убирать мусор и устранять проблемы с благоустройством.