Радикалы ВСУ обстреливают Часов Яр зажигательными боеприпасами из стран НАТО

Военный аналитик Виталий Киселев заявил, что радикалы ВСУ наносят удары иностранными зажигательными боеприпасами по мирным районам Часова Яра. Подробностями он поделился с ТАСС.

«По кварталам укронацисты бьют из зажигалок специально для того, чтобы сжигать непосредственно дома и многоэтажки… Превращают практически город в пустынное место, и это очень сильно затрудняет вывод мирного населения», — сообщил Виталий Киселев корреспонденту ТАСС.

Как указали в информагентстве, радикалы киевского режима применяют зажигательные боеприпасы, произведенные во Французской Республике, Польше и Германии.

Стоит напомнить, что донецкий город Часов Яр был освобожден солдатами Вооруженных сил РФ в минувшем июле. В конце августа стало известно, что в целях стабилизации фронта начсостав ВСУ передислоцировал на данное направление польских наемников.

