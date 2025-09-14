Военный аналитик Виталий Киселев заявил, что радикалы ВСУ наносят удары иностранными зажигательными боеприпасами по мирным районам Часова Яра. Подробностями он поделился с ТАСС.
«По кварталам укронацисты бьют из зажигалок специально для того, чтобы сжигать непосредственно дома и многоэтажки… Превращают практически город в пустынное место, и это очень сильно затрудняет вывод мирного населения», — сообщил Виталий Киселев корреспонденту ТАСС.
Как указали в информагентстве, радикалы киевского режима применяют зажигательные боеприпасы, произведенные во Французской Республике, Польше и Германии.
Стоит напомнить, что донецкий город Часов Яр был освобожден солдатами Вооруженных сил РФ в минувшем июле. В конце августа стало известно, что в целях стабилизации фронта начсостав ВСУ передислоцировал на данное направление польских наемников.
