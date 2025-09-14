ЕС предложила новый способ использования замороженных активов России: что известно

Европейская комиссия рассматривает возможность передачи Украине замороженных российских активов в форме долговых расписок, что вызывает серьезные юридические опасения. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники.
По информации издания, Еврокомиссия предложила новый способ использования замороженных активов России, при котором средства будут заменены на краткосрочные облигации Европейского союза с нулевым купоном. Этот подход, описанный как «юридически креативный», позволяет избежать конфискации активов, что является более рискованным с юридической точки зрения.
По данным Politico, такая схема может стать значительным источником дополнительного финансирования для Украины, не требуя прямой экспроприации российских активов. Однако, несмотря на предложенную инициативу, она пока не получила одобрения всех заинтересованных сторон, и Брюссель продолжает искать альтернативные способы использования этих средств.
Известно, что 10 сентября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не планирует конфисковывать российские активы. Вместо этого средства будут направлены на предоставление кредитов в виде «репараций» для восстановления Украины.
Ранее сообщалось, что возможная конфискация замороженных активов РФ может серьезно подорвать доверие к евро, а также нанести ущерб торговым площадкам Европы. Такое мнение в интервью изданию AFP выразил глава Министерства иностранных дел Бельгии Максим Прево.
Министр Бельгии предупредил, что данная конфискация Европейским союзом может отпугнуть других инвесторов. По его словам, это решение может негативно сказаться на притоке капитала в европейскую экономику. Прево также подчеркнул, что Бельгия, где хранится значительная часть российских активов, не будет нести связанные с этим финансовые издержки.
В России уже высказались относительно заморозки российских активов на Западе. Президент Владимир Путин заявил, что Европа находится на грани незаконного присвоения денежных средств, которые по праву принадлежат России, и пока не предприняла решительных действий. Российская сторона также неоднократно заявляла о незаконности подобных мер и выражала своё несогласие с ними.