ЕС предложила новый способ использования замороженных активов России: что известно

Министр Бельгии предупредил, что данная конфискация Европейским союзом может отпугнуть других инвесторов. По его словам, это решение может негативно сказаться на притоке капитала в европейскую экономику. Прево также подчеркнул, что Бельгия, где хранится значительная часть российских активов, не будет нести связанные с этим финансовые издержки.