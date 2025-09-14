Новый премьер Франции отказался отменять День Победы и Пасху

Новоиспеченный французский премьер-министр Себастьен Лекорню не стал следовать планам своего предшественника Франсуа Байру и не отменил выходные на празднование Дня победы и Пасхи. Об этом сообщает газета Ouest-France.
«Я решил отказаться от отмены двух праздничных выходных», — цитирует издание политика.
Лекорню убежден, что если бы он отменил два праздничных дня, то это решение могло бы усугубить и так непростую ситуацию в обществе. Это, по его словам могло бы повысить нестабильность.
Его предшественник Байру хотел отменой праздничных выходных дней — Пасхального понедельника и Дня Победы — добиться увеличения поступлений в бюджет более 4 миллиардов евро. Однако французы не поддержали эту идею.
Ранее сообщалось, что Франция на грани экономической катастрофы. По размеру госдолга страна занимает третье место в Европе. Решение о вотуме недоверия правительства Байру позитивно восприняли 75% французов.
МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.