Новый премьер Франции отказался отменять День Победы и Пасху

Новоиспеченный французский премьер-министр Себастьен Лекорню не стал следовать планам своего предшественника Франсуа Байру и не отменил выходные на празднование Дня победы и Пасхи. Об этом сообщает газета Ouest-France.

«Я решил отказаться от отмены двух праздничных выходных», — цитирует издание политика.

Лекорню убежден, что если бы он отменил два праздничных дня, то это решение могло бы усугубить и так непростую ситуацию в обществе. Это, по его словам могло бы повысить нестабильность.

Его предшественник Байру хотел отменой праздничных выходных дней — Пасхального понедельника и Дня Победы — добиться увеличения поступлений в бюджет более 4 миллиардов евро. Однако французы не поддержали эту идею.

Ранее сообщалось, что Франция на грани экономической катастрофы. По размеру госдолга страна занимает третье место в Европе. Решение о вотуме недоверия правительства Байру позитивно восприняли 75% французов.

