Последний день выборов стартовал в регионах России

Согласно данным политолога Анны Фёдоровой, в едином дне голосования примут участие около 55 миллионов избирателей. Председатель ЦИК России Элла Памфилова ранее охарактеризовала Российскую Федерацию как государство с наиболее открытой и прозрачной избирательной системой. Она также подчеркивала, что отечественная избирательная система сочетает инновационные подходы с традициями, а её основой являются люди, работающие как единый и слаженный механизм. Читайте материал по теме: Минпросвещения раскрыло планы относительно сдачи ОГЭ.