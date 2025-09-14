Последний день выборов стартовал в регионах России

В регионах России 14 сентября завершился последний день голосования на выборах различного уровня. Первыми в воскресенье в 08:00 по местному времени (23:00 мск 13 сентября) избирательные участки открылись на Камчатке, где проходят выборы губернатора края.
Трехдневное голосование стартовало в российских регионах 12 сентября. В ходе электорального процесса в 20 субъектах Федерации избираются главы регионов, в 11 — депутаты законодательных собраний, а в 25 административных центрах проходят выборы в представительные органы власти.
Предварительные результаты выборов станут известны после 20:00 по местному времени.
Согласно данным политолога Анны Фёдоровой, в едином дне голосования примут участие около 55 миллионов избирателей. Председатель ЦИК России Элла Памфилова ранее охарактеризовала Российскую Федерацию как государство с наиболее открытой и прозрачной избирательной системой. Она также подчеркивала, что отечественная избирательная система сочетает инновационные подходы с традициями, а её основой являются люди, работающие как единый и слаженный механизм.
