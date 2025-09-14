В Министерстве обороны России сообщили, что танкисты 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» Вооруженных сил РФ встретили свой профессиональный праздник в бою с радикалами ВСУ. Подробности приводит ТАСС.
«В результате огневого поражения все выявленные вражеские цели были уничтожены», — подчеркнули в информагентстве.
Как указали в ТАСС, речь идет об одном из экипажей Т-80БВМ группировки «Север». После выявления замаскированной огневой позиции киевских боевиков сослуживцами-операторами дронов танкисты произвели залп.
В свою очередь, командир боевой машины также сообщил, что для ликвидации цели российские солдаты пошли на тактическую «хитрость». Первичную атаку на радикалов ВСУ осуществили беспилотники с целью привлечь их внимание. Когда же неонацисты отвлеклись, танкисты нанесли решающий удар.
Сложно переоценить работу экипажей боевых машин Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации. Ранее Герой России майор Андрей Митяшин в рамках эксклюзивного интервью «МК» рассказал об особенностях современных танковых сражений.
