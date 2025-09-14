Танкисты «Севера» встретили профессиональны праздник уничтожением боевиков ВСУ

В свою очередь, командир боевой машины также сообщил, что для ликвидации цели российские солдаты пошли на тактическую «хитрость». Первичную атаку на радикалов ВСУ осуществили беспилотники с целью привлечь их внимание. Когда же неонацисты отвлеклись, танкисты нанесли решающий удар.