Танкисты «Севера» встретили профессиональны праздник уничтожением боевиков ВСУ

В Министерстве обороны России сообщили, что танкисты 44-го армейского корпуса группировки войск «Север» Вооруженных сил РФ встретили свой профессиональный праздник в бою с радикалами ВСУ. Подробности приводит ТАСС.

«В результате огневого поражения все выявленные вражеские цели были уничтожены», — подчеркнули в информагентстве.

Как указали в ТАСС, речь идет об одном из экипажей Т-80БВМ группировки «Север». После выявления замаскированной огневой позиции киевских боевиков сослуживцами-операторами дронов танкисты произвели залп.

В свою очередь, командир боевой машины также сообщил, что для ликвидации цели российские солдаты пошли на тактическую «хитрость». Первичную атаку на радикалов ВСУ осуществили беспилотники с целью привлечь их внимание. Когда же неонацисты отвлеклись, танкисты нанесли решающий удар.

Сложно переоценить работу экипажей боевых машин Вооруженных сил РФ в зоне спецоперации. Ранее Герой России майор Андрей Митяшин в рамках эксклюзивного интервью «МК» рассказал об особенностях современных танковых сражений.

