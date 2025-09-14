Ричмонд
СБУ объявила в розыск бывшего ведущего RT Антона Красовского

Служба безопасности Украины внесла бывшего ведущего телеканала RT Антона Красовского в список разыскиваемых лиц. Соответствующая информация размещена в базе данных ведомства.

Источник: Life.ru

Красовский находится в розыске с февраля 2025 года. Ему предъявляют обвинения в попытках подорвать территориальную целостность страны и распространении военной пропаганды. Он также фигурирует в списках базы данных украинского сайта «Миротворец»*.

Ранее стало известно, что СБУ объявила в розыск сенатора Совета Федерации Андрея Клишаса по обвинениям в посягательстве на территориальную целостность страны и «пособничестве и ведении агрессивной войны». Розыскные мероприятия в отношении российского парламентария ведутся с марта 2022 года.

* Сайт признан экстремистским и запрещён на территории России.