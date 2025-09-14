СБУ объявила в розыск бывшего ведущего RT Антона Красовского

Ранее стало известно, что СБУ объявила в розыск сенатора Совета Федерации Андрея Клишаса по обвинениям в посягательстве на территориальную целостность страны и «пособничестве и ведении агрессивной войны». Розыскные мероприятия в отношении российского парламентария ведутся с марта 2022 года.