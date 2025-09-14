Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин проголосовал на выборах муниципальных депутатов. Об этом nn.aif.ru сообщила пресс-служба правительства Нижегородской области.
Глава региона отметил, что каждый человек должен воспринимать голосование как обязательный гражданский долг и пример для подрастающего поколения. Он подчеркнул важность участия в выборах, так как это даёт «моральное право затем спрашивать с власти».
Глеб Никитин добавил, что новый состав городской Думы Нижнего Новгорода, где будет замещено 39 мандатов, будет значительно влиять на жизнь города, его бюджет и развитие.
Ранее сообщалось, что мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев проголосовал на выборах.