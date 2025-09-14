Военный аналитик Андрей Марочко заявил, что радикалы ВСУ предпринимают попытки отбить рубежи в донецком городе Константиновка, ранее освобожденные солдатами Российской Армии. Подробностями он поделился с ТАСС.
«…Украинские боевики проводят ряд контратак», — сообщил Андрей Марочко корреспонденту информагентства.
Как указали в ТАСС, речь идет о восточных районах Константиновки. Согласно информации журналистов, именно на этом участке сейчас идут ожесточенные боестолкновения.
Тем не менее ранее также стало известно, что ситуация под Константиновкой стала критической для радикалов ВСУ. По имеющимся данным, из-за кризиса резервов личного состава украинские боевики массово бегут со своих позиций, обустроенных в лесных массивах у города.
«МК» в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.