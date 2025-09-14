Ричмонд
Избирком может подать в суд на кандидатов от КПРФ в Орске

Особое внимание глава избиркома Оренбургской области уделила фактам давления на членов избирательных комиссий.

Председатель Избирательной комиссии Оренбургской области Евгения Ивлева выступила с официальным заявлением по ситуации вокруг выборов в Орский городской Совет. По ее словам, информация, которую распространяют отдельные кандидаты от партии КПРФ, не соответствует действительности и носят провокационный характер.

«Фиксируется давление на избирательные комиссии со стороны кандидатов от КПРФ на выборах в Орский городской Совет и незаконное вмешательство в их деятельность», — написала Ивлева. Ее сообщение опубликовано в telegram-канале Избирком Оренбуржья.

В связи с этим областная избирательная комиссия оставляет за собой право обратиться с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы и суд, чтобы пресечь подобные действия. Ивлева также отметила, что накануне все избирательные участки в регионе завершили работу в полном соответствии с действующим законодательством. По ее утверждению, в день голосования урны были опечатаны, а необходимая документация оформлена должным образом. Утром следующего дня номера пломб были повторно проверены и полностью соответствовали сведениям, зафиксированным в актах. Нарушений выявлено не было.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЖители каких регионов России 12−14 сентября выберут губернаторов: списки кандидатов. Карта.

В период с 12 по 14 сентября 2025 года на территории Российской Федерации проходит единый день голосования, в рамках которого организованы выборы различного уровня — от региональных до муниципальных. В Оренбургской области проходит голосование по избранию главы региона, а также депутатов представительных органов муниципальных образований, в том числе городских советов Оренбурга и Орска. Для обеспечения проведения избирательной кампании привлечено более 13 500 членов избирательных комиссий.

