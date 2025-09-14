Избирком может подать в суд на кандидатов от КПРФ в Орске

В связи с этим областная избирательная комиссия оставляет за собой право обратиться с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы и суд, чтобы пресечь подобные действия. Ивлева также отметила, что накануне все избирательные участки в регионе завершили работу в полном соответствии с действующим законодательством. По ее утверждению, в день голосования урны были опечатаны, а необходимая документация оформлена должным образом. Утром следующего дня номера пломб были повторно проверены и полностью соответствовали сведениям, зафиксированным в актах. Нарушений выявлено не было.