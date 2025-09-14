В Татарстане открылись избирательные участки на выборах главы республики

КАЗАНЬ, 14 сен — РИА Новости. Более 2,7 тысячи избирательных участков открылись в 7.00 мск воскресенья в Татарстане для голосования на выборах главы (раиса) республики.
Помимо этого в Татарстане проходят выборы депутатов представительных органов местного самоуправления и дополнительные выборы депутата Госсовета республики в одном из округов. Республика — единственный регион, где выборы проходят один день — 14 сентября. По данным на 1 июля 2025 года активным избирательным правом в Татарстане обладают более 2,92 миллиона человек.
На выборах главы Татарстана зарегистрированы четыре кандидата: Руслан Юсупов от ЛДПР, Рустам Минниханов от «Единой России», Хафиз Миргалимов от КПРФ, Виталий Смирнов от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».
«Избирательные участки будут работать 14 сентября с 7.00 до 20.00. Всего в организации и проведении Единого дня голосования задействованы 2752 участковых избирательных комиссии, в том числе 2710 постоянных и 42 временных», — сказал представитель Центризбиркома Татарстана.
В этом году впервые организована работа экстерриториальной избирательной комиссии в Москве. Кроме того, на пяти избирательных участках в ДНР, ЛНР и Херсонской области организовано голосование для жителей республики, проходящих службу в зоне СВО.
По информации главы ЦИК республики Андрея Кондратьева, ожидается участие в выборах от 10 до 16 тысяч наблюдателей. На 98% избирательных участков смонтированы средства видеоконтроля, что позволит в режиме реального времени контролировать все ключевые процедуры.
Единый день голосования.
Единый день голосования проходит с 12 по 14 сентября. В 20 российских регионах проводят прямые выборы губернаторов, в 11 субъектах — выборы депутатов региональных парламентов, в 25 административных центрах — депутатов представительных органов.
Всего с пятницы по воскресенье проведут около пяти тысяч избирательных кампаний разного уровня в 81 регионе.
В этом году дистанционное электронное голосование проводится в 24 российских субъектах. Заявки на участие в ДЭГ подали более 1,7 миллиона избирателей.