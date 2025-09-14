В Татарстане открылись избирательные участки на выборах главы республики

Помимо этого в Татарстане проходят выборы депутатов представительных органов местного самоуправления и дополнительные выборы депутата Госсовета республики в одном из округов. Республика — единственный регион, где выборы проходят один день — 14 сентября. По данным на 1 июля 2025 года активным избирательным правом в Татарстане обладают более 2,92 миллиона человек.