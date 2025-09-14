Дроны выявили слабость: Польша признала провал системы натовской защиты

По данным издания, польская система защиты от дронов SKYctrl практически не справляется с задачами: техника часто ошибается или вовсе не фиксирует аппараты. Эксперты уже давно говорят о необходимости создать надёжный «щит от БПЛА» вдоль восточной границы НАТО, но пока это остаётся лишь на словах.