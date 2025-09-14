Ричмонд
+18°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дроны выявили слабость: Польша признала провал системы натовской защиты

Польша оказалась в состоянии политической неопределённости после прорыва 19 беспилотников в её воздушное пространство. Как пишет австрийская газета Kurier, этот случай показал уязвимость НАТО и слабость альянса в сфере противовоздушной обороны.

Источник: Life.ru

По данным издания, польская система защиты от дронов SKYctrl практически не справляется с задачами: техника часто ошибается или вовсе не фиксирует аппараты. Эксперты уже давно говорят о необходимости создать надёжный «щит от БПЛА» вдоль восточной границы НАТО, но пока это остаётся лишь на словах.

Ранее Life.ru писал, что осторожная реакция Дональда Трампа на инцидент с дронами в Польше вызвала тревогу у НАТО. В Европе заговорили о том, что Вашингтон при нынешней администрации может не выполнить обязательства по коллективной обороне.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше