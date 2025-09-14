Дроны выявили слабость: Польша признала провал системы натовской защиты

Ранее Life.ru писал, что осторожная реакция Дональда Трампа на инцидент с дронами в Польше вызвала тревогу у НАТО. В Европе заговорили о том, что Вашингтон при нынешней администрации может не выполнить обязательства по коллективной обороне.
