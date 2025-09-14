Politico узнал, как ЕС может передать Украине замороженные активы России

Европейская комиссия предложила отправить миллиарды евро замороженных российских активов Украине при помощи долговых расписок, сообщает Politico со ссылкой на европейских чиновников.
Комиссия полагает, что обмен наличных на краткосрочные облигации ЕС с нулевым купоном позволит избежать обвинений в конфискации денег.
По словам одного из источников, это могло бы высвободить значительный поток дополнительного финансирования военных усилий Киева без технической экспроприации самих российских активов, что было бы юридически рискованно.
Как отметили другие четыре чиновника, информированные по этому вопросу, представители Еврокомиссии предложили эту идею заместителям министром финансов в четверг, 11 сентября. По их словам, инициатива вызвала «сдержанный энтузиазм», однако никаких соглашений или обязательств принято не было. Один из чиновников добавил, что официальное предложение может поступить в ближайшее время.
Блокировка активов после начала специальной военной операции на Украине связана с тем, что европейские депозитарии Euroclear и Clearstream разорвали отношения с российским Национальным расчетным депозитарием (НРД), а затем ЕС ввел санкции против него.
Накануне министры стран G7 на встрече в Канаде обсудили усиление экономических мер против России, «направленных на ограничение возможностей» вести боевые действия. Они, в частности, договорились ускорить переговоры об использовании заблокированных российских суверенных активов для финансирования обороны Украины и «изучить другие механизмы», которые позволят увеличить финансовую поддержку Киева.
По данным Bloomberg, США предложили G7 создать правовой механизм для постепенной конфискации активов. Пока Брюссель использует только налоги на доходы от этих средств для помощи Украине, в первой половине 2025-го Киев получил от европейских партнеров €10,1 млрд прибыли.
В апреле 2025 года глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что России удалось разблокировать около половины замороженных за рубежом активов российских инвесторов.
На Западе заблокированы активы ЦБ, по оценкам, на $300 млрд. Россия называла любые действия с ее активами воровством.