Politico узнал, как ЕС может передать Украине замороженные активы России

Как отметили другие четыре чиновника, информированные по этому вопросу, представители Еврокомиссии предложили эту идею заместителям министром финансов в четверг, 11 сентября. По их словам, инициатива вызвала «сдержанный энтузиазм», однако никаких соглашений или обязательств принято не было. Один из чиновников добавил, что официальное предложение может поступить в ближайшее время.