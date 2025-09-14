Явка на выборах губернатора Иркутской области за три дня составляет 23%

По данным на 10:00 14 сентября, в избирательном процессе приняли участие 22,84% от общего числа избирателей, что составляет 417 338 человек. Об этом irk.aif.ru сообщил в пресс-службу Избиркома Иркутской области.
Наибольшая активность избирателей зафиксирована в Балаганском муниципальном округе (50,08%), Катангском районе (47,91%) и Чунском муниципальном округе (41,25%). Эти территории демонстрируют наиболее высокие показатели явки по региону.
В крупных городах области явка несколько ниже: в Иркутске проголосовали 20,48% избирателей, в Ангарском городском округе — 22,44%, в Братске — 17,52%. Голосование продолжается на всех избирательных участках региона.
Напомним, в выборах губернатора Иркутской области участвуют четыре кандидата: Виктор Галицков от ЛДПР, Лариса Егорова от «Справедливой России — За правду», Игорь Кобзев от «Единой России», Сергей Левченко от КПРФ.