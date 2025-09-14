FT: Трамп и Си Цзиньпин могут провести встречу в более сдержанном формате

Белый дом не дал ответа на предложение о встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине. Источники Financial Times отмечают, что страны не пришли к согласию по ряду вопросов, поэтому переговоры между лидерами, скорее всего, состоятся в октябре в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Южной Корее.