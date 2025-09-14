Командование ВСУ перебрасывает из Днепропетровской области Украины на харьковское направление части одной из бригад территориальной обороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.
Уточняется, что речь идет о подразделениях 120-й отдельной бригады теробороны. Ранее, как рассказали информагентству в силовых структурах, Государственное бюро расследований Украины проверяло командиров этой бригады по факту вымогательства денег у личного состава.
К слову, на днях информировалось, что командир одной из отдельных мотопехотных бригад ВСУ запретил в Харьковской области Украины эвакуировать раненых с передовых позиций, где находится большое количество контуженных бойцов.