В РФ за ночь предотвратили 80 террористических атак ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили над регионами РФ 80 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальном сообщении.
Брянская область подверглась 30 налетам, на половину меньше пришлось на Крым. 12 воздушных целей сбито в Смоленской области, 10 — в Калужской.
Также подверглись террористическим атакам Ленинградская, Орловская, Рязанская и Ростовская области. Здесь было ликвидировано от одного до пяти БПЛА. Еще три цели уничтожено над акваторией Черного моря, добавили в Минобороны.
