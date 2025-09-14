Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В РФ за ночь предотвратили 80 террористических атак ВСУ

Российские системы противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили над регионами РФ 80 беспилотников ВСУ.

Российские системы противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили над регионами РФ 80 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 80 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в официальном сообщении.

Брянская область подверглась 30 налетам, на половину меньше пришлось на Крым. 12 воздушных целей сбито в Смоленской области, 10 — в Калужской.

Также подверглись террористическим атакам Ленинградская, Орловская, Рязанская и Ростовская области. Здесь было ликвидировано от одного до пяти БПЛА. Еще три цели уничтожено над акваторией Черного моря, добавили в Минобороны.

МК в MAX: главные новости — быстро, честно, рядом.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше