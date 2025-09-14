Ричмонд
FT сообщила об угрозе срыва встречи Трампа и Си Цзиньпина в Пекине

По данным издания, недостаточный прогресс в переговорах между США и Китаем снизил шансы на проведение саммита в Пекине.

Источник: Аргументы и факты

Встреча лидера США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине оказалась под угрозой срыва из-за недостаточного прогресса в переговорах между двумя странами, пишет Financial Times.

Как отмечает издание, США и Китай пока не достигли согласия по вопросам торговли, в частности, по поводу экспорта химикатов, которые используют при производстве фентанила.

«Недостаточный прогресс в переговорах между США и Китаем снизил шансы на проведение саммита в Пекине и повысил вероятность того, что Трамп и Си проведут менее публичную встречу на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества», — сказано в материале.

Ранее Дональд Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Си Цзиньпином до конца 2025 года.

