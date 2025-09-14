FT сообщила об угрозе срыва встречи Трампа и Си Цзиньпина в Пекине

«Недостаточный прогресс в переговорах между США и Китаем снизил шансы на проведение саммита в Пекине и повысил вероятность того, что Трамп и Си проведут менее публичную встречу на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества», — сказано в материале.