Выборы в Татарстане: как проголосовать, выиграть автомобиль и попасть на концерт

Как найти избирательный участок.
Голосование на выборах продлится до восьми вечера. Всего в Татарстане работают 2752 участковые избирательные комиссии, в том числе 2710 постоянных и 42 временных участка (в поликлиниках, госпиталях, районных больницах, СИЗО, аэропорту Казани, санаториях «Ливадия» и «Бакирово»).
Узнать номер и адрес избирательного участка по месту регистрации можно на федеральном портале «Госуслуги», в разделе «Выборы».
Кроме того, можно зайти на сайт ЦИК республики, выбрать вкладку «Актуальная информация» и раздел «Цифровые сервисы», затем — «Найти свой избирательный участок». После этого в поисковой строке необходимо ввести домашний адрес: Республика Татарстан, город, улица, номер дома.
Если избиратель по состоянию здоровья или другой уважительной причине не может прийти на участок, то есть возможность проголосовать на дому. Для этого нужно подать заявление через портал «Госуслуги» или в участковую комиссию до 14 часов.
Какие бюллетени получат избиратели.
К выборам Раиса Татарстана изготовлено более 2,9 млн штук бюллетеней — по количеству избирателей в республике.
К дополнительным выборам депутата Государственного Совета РТ напечатано 53,4 тыс. бюллетеней, что соответствует численности избирателей Мелекесского одномандатного округа № 18.
Избиратели этого округа получают больше всех бюллетеней: для голосования на выборах Раиса РТ, для дополнительных выборов депутата Госсовета РТ и для выборов депутатов городского Совета по партийным спискам и по одномандатным округам.
Выборы муниципальных депутатов в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске, где более 100 тыс. избирателей, проходят по смешанной системе. То есть половина мандатов будет распределена между кандидатами, выдвинутыми политическими партиями, а остальная — по одномандатным округам. Поэтому избирателям четырех городов по этой кампании выдают два бюллетеня.
Как проголосовать на избирательном участке.
Для голосования на избирательный участок нужно прийти с паспортом. После предъявления этого документа членам избирательной комиссии они выдадут несколько бюллетеней в зависимости от округа.
Избирательный бюллетень содержит имена кандидатов, краткие сведения из их биографии. В частности, напротив фамилии, имени и отчества кандидата указаны год рождения, место жительства, основное место работы, информация о политической партии, которая его выдвинула. Фамилии кандидатов расположены в алфавитном порядке.
В бюллетене нужно поставить один знак (крестик «Х» или галочку «V») в квадрате напротив имени кандидата, за которого будет отдан голос. Нежелательно выходить за границы квадрата, чтобы потом не возникло ошибок при подсчете голосов.
Голосование — тайное. Поставить отметку за выбранного кандидата нужно в кабине для голосования, а после этого опустить бюллетень в ящик для голосования.
В случае ошибки при заполнении бюллетеня можно обратиться к члену участковой комиссии — они обязаны выдать новый. Испорченный бюллетень при этом будет погашен.
Каждый бюллетень имеет несколько степеней защиты, в том числе уникальную защитную сетку, подписи членов участковых избирательных комиссий и печать. Бюллетень для выборов Раиса Татарстана — зеленого цвета.
Бюллетени напечатаны на двух государственных языках — русском и татарском.
За кого можно проголосовать.
В выборах Раиса Татарстана участвуют четыре кандидата от разных политических партий. Указываем кандидатов в алфавитном порядке их фамилий: Рустам Минниханов («Единая Россия»), Хафиз Миргалимов (КПРФ), Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость») и Руслан Юсупов (ЛДПР).
На выборах муниципальных депутатов зарегистрировано более 11 тыс. кандидатов. Они представляют политические партии «Единая Россия», «Новые люди», ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Коммунисты России», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». В том числе в выборах депутатов представительных органов местного самоуправления участвуют около 2,5 тыс. самовыдвиженцев. Замещению подлежит 7531 мандат.
«Одна из самых высококонкурентных кампаний на выборах депутатов в органы местного самоуправления — выборы депутатов в Казанскую городскую думу. Здесь конкуренция достигает пяти кандидатов на мандат», — сообщили в пресс-службе ЦИК РТ.
На дополнительных выборах депутата Государственного Совета РТ по Мелекесскому избирательному округу № 18 зарегистрированы Раиль Миннегалиев («Новые люди»), Татьяна Мухина (КПРФ), Диана Полева (ЛДПР) и самовыдвиженец Андрей Фомичев.
Информацию о кандидатах с краткой биографической справкой можно найти на официальном сайте Центральной избирательной комиссии РТ.
Куда обратиться по вопросам голосования.
В Татарстане работает горячая линия Центральной избирательной комиссии республики. Задать вопросы, касающиеся выборов, можно, позвонив по следующим телефонам: 8−800−200−00−20, 8 (843)292−84−33.
Кроме того, работает чат-бот «ИзбирКОТ». Он поможет избирателям быстро и просто получить ответы на самые разные вопросы о выборах. Достаточно задать вопрос, например, касающийся местонахождения избирательного участка.
Открылся также Центр общественного наблюдения за ходом голосования с профессиональными наблюдателями и электоральными юристами. А в ЦИК Татарстана заработал ситуационный центр для мониторинга выборов и оперативного реагирования на все возникающие вопросы и обращения.
За ходом голосования на всех избирательных участках следят наблюдатели. Более того, 98% участков имеют средства видеоконтроля.
«Мы приложим максимум усилий, чтобы 14 сентября голосование прошло спокойно и организованно», — заявил ранее председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.
Как выиграть автомобиль или смартфон на выборах.
У всех проголосовавших татарстанцев будет возможность выиграть один из двух автомобилей Sollers ST8 или один из одиннадцати iPhone 16. Для этого нужно принять участие в фотоконкурсе.
Условие простое — сделать и разместить в соцсети «ВКонтакте» семейное фото на фоне избирательного участка (снаружи) со специальным браслетом «Всей семьей на выборы». Их выдают проголосовавшим на избирательных участках.
Фото нужно выложить сегодня до 20 часов с хэштегами #ВсейСемьейНаВыборы и #ТатарстанАлга. Хэштеги должны быть указаны в одном посте с фотографией, а не в комментариях.
На фотографии обязательно должен быть виден вход на избирательный участок с надписью, баннером или плакатом и как минимум один специальный браслет.
Страница участника во «ВКонтакте» должна быть открытой на время проведения конкурса. При этом участником фотоконкурса может быть только житель Татарстана, имеющий постоянную или временную прописку в республике.
Как попасть на концерт.
С браслетом «Всей семьей на выборы» в течение всего дня голосования разрешен бесплатный проезд в общественном транспорте — автобусах, троллейбусах, трамваях и метро.
С таким браслетом также можно будет попасть на праздничный концерт, который начнется в 15 часов у центра семьи «Казан». Сама площадка у «Чаши» откроется в 14 часов.
Хедлайнерами праздника станут звезды российской эстрады — певицы Алсу и Клава Кока, а также группа «Дискотека Авария».
На сцене выступят и татарские звезды — Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Салават Фатхетдинов. Своими выступлениями казанцев также порадуют группы «Волга-Волга» и «Добробат», капелла Дмитрия Железнова и участники «Новой волны 2025» в Казани — Елена Фрейман и фолк-группа «Оберег».
На площадке будут организованы мастер-классы народов Татарстана, работать артисты уличного театра и аниматоры.