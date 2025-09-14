В Пермском крае — последний день голосования на выборах губернатора

Сегодня, 14 сентября, — заключительный день трехдневного голосования на выборах в Пермском крае. По данным краевого теризбиркома, за первые два дня суммарная явка составила 33,12%, своими голосами распорядились более 653 тысяч избирателей.
В 8:00 в воскресенье вновь открылись все 1743 избирательных участка региона. Они будут работать до 20:00.
Накануне в Перми наблюдались проблемы с мобильным интернетом. В связи с этим избирком выступил со специальным обращением, адресованным гражданам, зарегистрированным для участия в электронном голосовании. В ведомстве разъяснили, что ДЭГ доступно и при отсутствии мобильного интернета — работа портала Госуслуг организована без ограничений. Кроме того, выйти в сеть можно в помещении любой участковой избирательной комиссии или через публичные точки доступа к Wi-Fi.