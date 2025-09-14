В Пермском крае — последний день голосования на выборах губернатора

Накануне в Перми наблюдались проблемы с мобильным интернетом. В связи с этим избирком выступил со специальным обращением, адресованным гражданам, зарегистрированным для участия в электронном голосовании. В ведомстве разъяснили, что ДЭГ доступно и при отсутствии мобильного интернета — работа портала Госуслуг организована без ограничений. Кроме того, выйти в сеть можно в помещении любой участковой избирательной комиссии или через публичные точки доступа к Wi-Fi.