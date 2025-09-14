Ричмонд
Токаев направил телеграмму Папе Римскому

Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Папу Римского Льва XIV с днем рождения, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана поздравил Папу Римского Льва XIV с 70-летием. По данным Акорды, Токаев в телеграмме отметил, что самоотверженное служение Папы способствует сближению народов, развитию межрелигиозного диалога и продвижению толерантности.

«Касым-Жомарт Токаев также подтвердил готовность Казахстана к укреплению сотрудничества со Святым Престолом», — говорится в сообщении пресс-службы Акорды.

Новый Папа Римский Роберт Фрэнсис Прево, ныне известный как Лев XIV, был избран 8 мая 2025 года. По сведениям Ватикана, он родился в Чикаго в 1955 году.