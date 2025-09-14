Юная россиянка Виктория, родившаяся в 2019 году, попала в экстремистский онлайн-реестр «Миротворец»* (сайт заблокирован в РФ по решению суда). Об этом сообщают РИА Новости.
Согласно данным информагентства, шестилетняя девочка обвиняется украинскими радикалами в «сознательном нарушении госграницы» их страны.
Это уже не первый раз, когда пособники киевского режима вносят несовершеннолетних в свой онлайн-реестра.
Также ранее обозреватель «МК» попыталась разобраться, как на экстремистский сайт «Миротворец»* попал пятилетний Никита из Краснодарского края.
