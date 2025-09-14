Ричмонд
Шестилетняя девочка попала реестр «Миротворца»* за «сознательное нарушение границы»

Юная россиянка Виктория, родившаяся в 2019 году, попала в экстремистский онлайн-реестр «Миротворец»* (сайт заблокирован в РФ по решению суда).

Об этом сообщают РИА Новости.

Согласно данным информагентства, шестилетняя девочка обвиняется украинскими радикалами в «сознательном нарушении госграницы» их страны.

Это уже не первый раз, когда пособники киевского режима вносят несовершеннолетних в свой онлайн-реестра.

Также ранее обозреватель «МК» попыталась разобраться, как на экстремистский сайт «Миротворец»* попал пятилетний Никита из Краснодарского края.

