В Республике Польша растет количество граждан, желающих принять участие в военных сборах. Подробности сообщает Reuters.
«В период с января по июль 2025 года на сборы записались 20 тысяч человек, что соответствует рекордному уровню…», — указали в информагентстве.
Согласно мнению обозревателей Reuters, интерес поляков к военной подготовке связан с «обеспокоенностью» из-за продолжающегося украинского кризиса.
Исходя из приведенной журналистами статистики, можно сделать вывод, что рост количества записывающихся на сборы граждан скоро в 2 раза превысит пик участников боевой подготовки в 2022 году. Прогнозируется, что к концу декабря численность добровольцев достигнет 40 тысяч.
Стоит добавить, что не только рядовые поляки сейчас обеспокоены своей «безопасностью» на фоне противоречивых публикаций западных СМИ. Ранее стало известно, что важные политические деятели Республики Польша ожидают новых «угроз» на восточной границе из-за инцидента с беспилотниками, которые многие из них считают «российскими».
