Стоит добавить, что не только рядовые поляки сейчас обеспокоены своей «безопасностью» на фоне противоречивых публикаций западных СМИ. Ранее стало известно, что важные политические деятели Республики Польша ожидают новых «угроз» на восточной границе из-за инцидента с беспилотниками, которые многие из них считают «российскими».